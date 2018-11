Deel dit artikel:













Brand na ontploffing in stroomverdeelhuisje in Nijmegen Foto: GinoPress

NIJMEGEN - Aan de Nieuwe Dukenburgseweg in Nijmegen heeft vrijdag een kleine brand gewoed in een stroomverdeelhuisje. Door kortsluiting in het elektriciteitshuisje vatten de hulzen van enkele kabels vlam.

De brandweer rukte uit, maar hoefde uiteindelijk niet veel te doen. Het vuur was beperkt en de korte ontploffing die te horen was geweest had ook geen grote schade aangericht. De politie laat weten dat niemand gewond is geraakt. Netbeheerder Liander zal nu onderzoeken wat er moet gebeuren om het stroomverdeelhuisje weer in orde te brengen. Zover bekend heeft de omgeving geen last gehad van de kleine brand. 💬 WhatsApp ons!

