Chantall uit Tiel test seksspeeltjes: 'Je moet als vrouw opkomen voor je orgasme'

Nadat ze jaren haar ervaringen beschreef in het magazine Foxy, begon Chantall voor zichzelf. Ze noemt zichzelf een professionele en onafhankelijke tester. Donderdag zette de Tielse haar vijfhonderdste recensie online. En dat is reden voor een feestje. De champagne is al ontkurkt en via haar website Climaximaal geeft Chantall een uitgebreid pakket met seksspeeltjes weg ter waarde van dik duizend euro.

In De Week van Gelderland gaf Chantall aan dat ze de seksspeeltjes nu heel anders zijn dan jaren geleden. 'Er zijn veel goedkope speeltjes van slecht materiaal. Die speeltjes hebben vaak hele hoge trillingen, maar wat ik hier meegebracht heb bevat juist hele diepe trillingen. Het is echt een revolutie op seksspeeltjesgebied. Heleen van Royen ging hier ook helemaal op los in haar seksdagboek', aldus Chantall.

'Trillingen zijn leuk, maar je wilt liever stoten'

Aan radiopresentatoren Maarten Daam en Mirjam de Witte legde de Tielse uit wat één van de meegebrachte exemplaren doet. 'Het lijkt op een oorthermometer, maar dat is het niet. Kijk, dit tuutje plaats je over je clitoris, dan zuigt-ie zachtjes vacuüm. En dan word je door middel van luchtdrukpulsen, dat is echt revolutionair, naar een orgasme gebracht. En dit zwarte, fallusvormige speeltje is een pulsator. Er zit een metalen bal in die stoot. Dat is natuurlijk ook wat je wilt rond je G-spot. Trillingen zijn leuk, maar je wilt liever stoten.'

Chantall vindt het belangrijk dat seksspeeltjes uit de taboesfeer worden gehaald, voor zover ze daar anno 2018 nog in zitten. 'Ik wil graag dat vrouwen genieten van seks. En daarvoor uitkomen en erom vragen. Van gewoon vrijen in een missionair-standje komen veel vrouwen echt niet klaar. Ik vind dan ook dat je als vrouw moet zeggen: hé, ik ben nog niet klaar. Je moet opkomen voor je eigen orgasme!'

'Zorg dat je aan je trekken komt'

Alle vrouwen een seksspeeltje opleggen is echter niet Chantalls missie. 'Nee, als je het niet wilt hoeft het natuurlijk niet. Kun je het ook zonder en ben je happy met je seksleven? Good for you! Maar zorg wel dat je allebei aan je trekken komt. En is dat niet zo, praat er dan over, want je moet wel gelukkig zijn in je seksleven.'

Seksspeeltjes recenseren is geen dagtaak voor Chantall, legt ze uit. Soms kost het testen van een nieuwe sekstoy niet meer dan een kwartier. Het schrijven van de recensie kan daarentegen wel een paar uur in beslag nemen. 'Soms sta ik te springen om ze te testen, wanneer de bezorger langskomt. Maar op andere momenten denk ik: mwoa, dit stelde weinig voor. Ik heb thuis inmiddels een wand vol met seksspeeltjes, ik heb er ook al 1200 getest.'