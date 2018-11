Deel dit artikel:













16-jarige Danielle al week zoek Foto: politie

ARNHEM - De 16-jarige Daniëlle uit Groningen is al een week zoek. Ze is vorige week vrijdag tussen 19.45 en 20.15 uur voor het laatst gezien in winkelcentrum Kronenburg in Arnhem.

Daniëlle droeg zwarte sneakers, zwarte skinny jeans en een zwarte winterjas met capuchon. Ze is 1 meter 80 lang, heeft kastanjebruin haar en groenbruine ogen. De familie van Daniëlle en de politie maken zich zorgen, omdat ze mogelijk omgang heeft met mensen die niet het beste met haar voor hebben. Wie Daniëlle heeft gezien of weet waar ze is, wordt gevraagd de politie te bellen: 0800-6070. Ook is er een tipformulier. 💬 WhatsApp ons!

