'De Invictus Games zijn voor mij de start op weg naar herstel'

Alina Zoet uit Elburg maakte vorige week haar debuut op de Invictus Games. Ze won in het Australische Sydney zilver met rolstoelbasketbal, maar kwam ook uit bij het powerliften en roeien. 'Net als Vermetten had ik een echt Invictus-moment.'

'Bij powerliften mag je drie pogingen doen', vertelt Zoet. 'Bij de eerste twee pogingen ging alles mis. Dan heb je tien minuten om jezelf bij elkaar te rapen. Pas bij de derde poging kwam alles samen. Ik stootte uit, alles lukte en het publiek barstte los. Dat was intens. Een overwinning.'

Deze overwinning weegt misschien wel zwaarder dan de zilveren medaille waarmee Zoet afgelopen maandag terug naar huis keerde. 'Al zijn we allemaal oud-militairen: als we kunnen winnen, gaan we er ook voor. Maar sport is niet het enige waar het bij de Invictus Games om draait.'

Nare ervaringen na terugkeer uit Kosovo

Zoet werd in 1999 uitgezonden naar Kosovo. Na terugkomst blijven nare ervaringen haar achtervolgen: Zoet heeft een posttraumatische stressstoornis. Dit drukt een grote stempel op haar dagelijks leven. 'Ik heb het nooit goed kunnen verwerken.'

Haar deelname aan deze Invictus Games moet een keerpunt zijn. 'Ik ben er zo krachtig door geworden. In Sydney reisde ik zelfs zelfstandig per trein, iets dat ik hier nooit aan heb gedurfd. Nu is het tijd om mijn verleden te verwerken.'

Invictus 2020 in Nederland

En een tweede keer vlammen op de Invictus Games staat ook hoog op de wensenlijst van Zoet. 'Ik ga er alles aan doen om in 2020, als de Games hier in Nederland worden gehouden, ook weer mee te doen. Mijn kinderen konden nu niet mee naar Sydney. Over twee jaar wil ik dit evenement samen met hen beleven, ook om met z'n drieën een hele moeilijke periode af te kunnen sluiten.'