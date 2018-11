De eerste band ooit die meedoet aan The Voice komt uit Nijmegen

NIJMEGEN - Ze zijn de eerste band die meedoet aan de talentenshow The Voice of Holland en ze komen uit Nijmegen: Navarone. Deze vrijdagavond om half negen ziet Nederland hoe de Gelderse jongens het doen in de 'blind auditions'.

Het verhaal van Navarone begon in muziekschool De Stroming in Wijchen. Zanger Merijn van Haren en gitarist Kees Lewiszong ontmoetten elkaar daar op hun zestiende en begonnen een vriendenbandje. Na jaren spelen startten de twee een nieuwe band. In 2008 ontstond Navarone met de huidige bezetting. Alle jongens wonen in Nijmegen en ook veel fans komen uit de stad. Muziekcafé Dollars is de plek waar de afgelopen tien jaar de meeste optredens zijn gegeven.

Groter publiek dan gewend

Vanavond spelen de Nijmegenaren voor een groter publiek dan ze gewend zijn. Het talentenprogramma van RTL wordt namelijk bekeken door zo'n twee miljoen mensen. De auditie en een dag interviews was volgens zanger Merijn een erg leuke ervaring. 'Het is hartstikke commercieel, maar iedereen was hartstikke aardig.'

De band die zich laat inspireren door Led Zeppelin, Nirvana en Deep Purple is niet bang om zichzelf te verliezen in de commercie.

'Trouw aan onszelf'

'Muziek is natuurlijk geen wedstrijd', zegt Merijn lachend aan de telefoon vanuit de oefenruimte in Wijchen. 'Uiteraard doen we mee om te winnen, maar niet koste wat het kost. We blijven trouw aan onszelf.'

Ook wat betreft muziek is Navarone niet bang voor dit commerciële avontuur. Het nummer van Led Zeppelin wat ze in de 'blind auditions' spelen is wellicht nieuw voor de vele pubers die kijken. "Maar net als de kijkers van The Voice is ook ons publiek erg gemeleerd. Voor ons podium staan mensen van jong tot oud. Navarone staat bekend als rockband, maar volgens de leadzanger is de muziek veel diverser dan dat. 'Soms inderdaad heel hard, maar we hebben ook akoestische nummers of met strijkers.'

Bandleden hebben geen tv

Vrijdagavond is in de uitzending te zien of Navarone doorgaat naar de live-shows. De bandleden zelf weten dat al, maar toch is het voor hen ook spannend. 'Ik kijk al twaalf jaar geen televisie en geen van ons heeft een tv.' Om vanavond samen met hun vrienden en familie te kijken hebben de Nijmegenaren een beamer geregeld en een inlog voor een abonnement van een kennis geleend. En dan zien ze pas wat RTL ervan heeft gemaakt: 'Je zegt zoveel en ze pakken een paar dingen eruit. We gaan het zien!'