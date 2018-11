Nijmegen contracteert schrijvers Tessa de Loo en Thomas Verbogt

NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen heeft schrijvers Tessa de Loo en Thomas Verbogt gecontracteerd. Beide schrijvers gaan een literair werk maken over de stad, dat in 2022 klaar moet zijn. Eerder schreef A.F.Th. van der Heijden al een roman genaamd 'de Ochtendgave' met Nijmegen in de hoofdrol.

'Als oudste stad van het land kunnen we met behulp van deze twee uitstekende schrijvers laten zien dat Nijmegen zijn historie koestert. Ik kijk nu al uit naar het eindresultaat, waarmee we in 2022 een serie Nijmeegse romans zullen hebben', aldus burgemeester Hubert Bruls.

Het eerder verschenen boek van Van der Heijden bestrijkt de periode van het rampjaar 1672, waarbij ons land in chaos en geweld is gedompeld, tot 1678, toen de vrede van Nijmegen werd gesloten. 'Het is niet zomaar een anekdote uit de geschiedenis van Nijmegen', zei de schrijver eerder. Aan De Loo en Verbogt om nu met een mooi boek te komen.

Verbogt bracht zijn hele jeugd in Nijmegen door en schreef vele romans, verhalenbundels en toneelstukken. Als de winter voorbij is stond op de shortlist van de Libris Literatuurprijs, de longlist van de ECI Literatuurprijs en op de shortlist van de Boekhandelsprijs. Vorig jaar verscheen Hoe alles moest beginnen.

'Ik weet helemaal niks van Nijmegen'

De 72-jarige Tessa de Loo is bekend van haar boek De tweeling, waar wereldwijd 1,5 miljoen exemplaren van werden verkocht. 'Ik weet helemaal niets van Nijmegen', zegt ze tijdens de bekendmaking op het stadhuis in de Waalstad. De schrijfster is drie dagen rondgeleid door de stad. 'Een inburgeringscursus', zo grapt ze.

De Loo noemt Nijmegen inmiddels 'een stad naar haar hart'. Verbogt kent de stad een stuk beter en zegt dat Nijmegen altijd een rol speelt in zijn boeken. 'Dit is de stad van mijn hart gebleven, al woon ik elders', vertelt hij. Beide schrijvers zijn nog zoekende naar een onderwerp voor de nieuw te verschijnen boeken.

