Ongeluk doordat man aanhangwagen in het donker onverlicht achterlaat: werkstraf Foto: pixabay

OPHEUSDEN - Een man van 72 uit Sint Agatha (gemeente Cuijk) is veroordeeld voor een botsing met een scooterrijder. Hij had in Opheusden zijn aanhangwagen tijdens de invallende schemering onverlicht geparkeerd.

Het is 7 november 2016, rond 17.10 uur. Het schemert. De man uit Sint Agatha koppelt aan de Tolsestraat, buiten de bebouwde kom, zijn aanhangwagen los van zijn bedrijfsauto. Hij parkeert de aanhanger aan de linkerkant van de weg. De weg is ruim 4 meter breed, de aanhangwagen staat voor meer dan de helft op de weg. De voorzijde van de aanhanger staat in de richting van het tegemoetkomende verkeer. Aan de achterzijde is een lampje bevestigd, aan de voorzijde zit geen verlichting. Net voor 17.30 uur - het is dan donker, het miezert en er is geen straatverlichting - rijdt een scooterrijder met 45 à 50 km/uur frontaal tegen de aan de voorzijde uitstekende triangel van de aanhangwagen. Hij zag de aanhanger niet staan. Ernstige verwondingen Een aanrijding met flinke gevolgen voor de scooterrijder: onder meer bekkenbreuken (meerdere operaties nodig), een gescheurd rectum (stoma geplaatst), een gescheurde plasbuis (katheter in de buikwand) en complicaties als bloedvergiftiging en botinfecties in de wervelkolom. De officier van justitie zegt dat de man schuld heeft aan het ongeluk. Volgens artikel 39 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 moet de aanhangwagen aan de voorzijde verlicht zijn. De advocaat van de man ontkent niet dat er geen lampje brandde, maar volgens hem is de man niet schuldig. Hij vindt dat er geen causaal verband is tussen dit feit en het ongeluk. De aanhangwagen moet volgens hem door de reflectoren op de container en de triangel wel degelijk zichtbaar zijn geweest. Dat de scooterrijder de aanhangwagen niet zag, kan volgens hem ook komen door de verlichting van een auto die naast de aanhanger stond. De straf De rechtbank is het met de officier eens. De man wordt veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en bepaalt dat de man (een beroepschauffeur) zes maanden lang, waarvan de helft voorwaardelijk, geen motorrijtuig mag besturen. 💬 WhatsApp ons!

