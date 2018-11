Kiosk Hertenkamp moet echt weg, deurwaarder ingeschakeld

EPE - De kiosk aan de Hertenkamp in Epe staat er nu nog, maar de kans is groot dat het karakteristieke gebouwtje volgende week weg is. De gemeente bevestigt dat een deurwaarder is ingeschakeld. Eigenaar John van Barneveld heeft nog drie dagen de tijd de kiosk zelf te verwijderden. Doet hij dat niet, zal de deurwaarder met de 'politie en een sterke arm komen'. Dat laat de advocaat van Van Barneveld weten.

Wat de situatie nog pijnlijker maakt, is dat de kioskhouder zelf op vakantie is en niet thuis was toen de deurwaarder langskwam. 'Toen hebben ze mij een brief gestuurd, dat hij nog drie dagen heeft', zegt advocaat Philip van Roy. 'Ik heb John nog niet kunnen bereiken', benadrukt hij. 'Maar dit is echt een bizarre situatie. De kiosk staat nog vol met opslag, met zijn eigen spullen.' De advocaat heeft de deurwaarder en de gemeente direct een brief gestuurd dat hij ze aansprakelijk houdt in dit verhaal. 'Er loopt nog een hoger beroep en daar gaan ze nu gewoon aan voorbij.'

'Dit is een bizarre situatie'

De kwestie rondom de kiosk speelt al jaren en kent inmiddels een bijna metersdik dossier. Omdat de gemeente wil besparen op onderhoudskosten willen ze het beheer en het onderhoud van de Hertenkamp overdragen aan een andere partij. De kiosk is eigendom van Van Barneveld, de grond is van de gemeente. Hij mag alleen blijven als hij jaarlijks de 10.000 euro die met het beheer en onderhoud gemoeid zijn, voor zijn rekening neemt. 'Dat is natuurlijk te gek voor woorden', zei de kioskhouder die eerder bij de rechter bot ving.

Gemeente wacht hoger beroep niet af

Ook de voorzieningenrechter wees het verzoek af om de verwijdering van de kiosk tegen te gaan. Dat was begin oktober. De gemeente geeft nu dat Van Barneveld tot op heden geen gehoor heeft gegeven om zijn kiosk te gaan verwijderen. 'Daarom is de deurwaardersprocedure deze week in gang gezet', bevestigt een woordvoerder. Hoewel advocaat Van Roy destijds hoger beroep heeft ingediend, wil de gemeente daar niet op wachten: 'De gemeente ziet geen aanleiding om te wachten op de uitslag van dit hoger beroep, gezien het feit dat dit hoger beroep ongemotiveerd is en het arrest van het gerechtshof onherroepelijk is.'

Wanneer de kiosk precies verwijderd wordt is niet bekend. Volgens Van Roy is de kans groot dat het maandag zal gebeuren. 'Ik heb gewoon het idee dat ze de kiosk snel weg willen hebben. En dat maakt het voor John en zijn vrouw natuurlijk extra zuur nu ze er niet zijn.'