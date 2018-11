Slutskiy klaar voor treffen met koploper: 'PSV uit, makkie'

'Het is niet de eerste grote wedstrijd voor ons, want tegen Ajax hadden we die natuurlijk al. Maar toen wilden we compact spelen met veel motivatie. Snelle goals braken ons toen op, maar morgen is het weer belangrijk om compact te staan en solide te spelen. Het wordt niet makkelijk, maar we proberen het wel.'

Hoewel PSV in de competitie dus nog geen punt verloor, ging de ploeg van de week wel onderuit in de beker. Thuis tegen RKC werd het 2-3. Maar daar hecht Slutskiy weinig waarde aan. 'Het was echt een B-elftal. Malen en Lozano vielen pas in de blessuretijd in. Daar kun je dus geen serieuze informatie uithalen.'

'Karakter tonen'

Toch heeft de Rus wel informatie waarmee hij hoopt PSV te verslaan. 'Je moet geloven dat je daar punten haalt. Je moet laten zien dat je karakter kan tonen, dan heb je een kans. Of die kans groot is? Dat hangt er vanaf of wij compact blijven spelen, alle kansen van PSV blokkeren en na 70 minuten nog op een normaal resultaat staan.'

En mocht het dan toch lukken, dan is Vitesse dus de eerste ploeg die PSV punten afsnoept. 'Het wordt een zware opgave, maar we zullen het proberen', aldus Slutskiy.