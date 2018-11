Middenveld NEC blijft staan tegen Jong AZ

NIJMEGEN - Ondanks de bekernederlaag haalt NEC-trainer Jack de Gier toch een aantal positieve punten uit de wedstrijd tegen Fortuna Sittard.

En die wil hij ook meenemen naar de wedstrijd van zondagmiddag thuis tegen Jong AZ. Zo veranderde hij het middenveld. Tom Overtoom kreeg Joey van den Berg en Kevin Jansen naast zich en dat beviel goed. In de voorhoede komt Ole Romeny weer terug van een blessure, mogelijk gaat hij spelen in plaats van Mike Tresor Ndayishimiye, de jonge Belg die fysiek nog niet in staat bleek tot een hele wedstrijd.

Achterin zijn Rens van Eijden en Mathias Bossaerts weer volledig fit. Mogelijk keren zij wel terug in de basis. Nu speelden Robin Buwalda en Josef Kvida centraal in de defensie. Mart Dijkstra trainde vrijdag niet mee vanwege ziekte en is normaal gesproken zondag ook niet van de partij.