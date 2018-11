Dat kan alleen in de Achterhoek: de deur staat altijd open bij Den Diek in Lichtenvoorde

Drie jaar geleden namen vrijwilligers het beheer over van de gemeente. Het dorpshuis is volledig zelfsturend. De 35 vrijwilligers regelen alles zelf. Het bestuur zorgt dat gas, water en licht worden betaald, maar de mensen uit Lichtenvoorde organiseren er zelf de activiteiten. Op deze manier is het dorpshuis van iedereen en voelt ook iedereen zich verantwoordelijk.

Soms bruist het en soms zie je er niemand

Komende zaterdag staat Den Diek centraal in de derde aflevering van de Verkiezing Dorpshuis van het Jaar bij Omroep Gelderland. Daarin is te zien dat de jury het bijzondere concept waardeert: Den Diek ademt een open sfeer omdat je als bezoeker elk moment binnen kunt lopen. 'Dat is heel erg tof.' Nadeel van het ontbreken van een traditionele beheerder is dat je er niet altijd iemand treft, 'het mist daardoor huiskamerfunctie'’, aldus jurylid Dio Simmelink.

Ook 'hangen in Den Diek'

Jurylid Annemieke Riefel prijst de openheid van het monumentale gebouw. Daardoor voelden jongeren zich ook welkom en kwamen ze voor het gebouw 'hangen'. Ze konden hun telefoons er opladen. Inmiddels zijn er plannen om de hal te verbouwen om er een 'hangplek' te creëren.

Bestuursleden Marloes van den Berg-Nijenhuis en Jolien Weevers gingen met presentatrice Angelique Krüger en de beheerders van de andere vijf genomineerde buurt- en dorpshuizen op pad langs alle genomineerden. (de tekst gaat verder onder de video).

Zaterdagavond is de aflevering van de Verkiezing Dorpshuis van het Jaar over sociaal cultureel centrum Den Diek te zien bij Omroep Gelderland vanaf 17.20 uur (elk uur herhaald). Klik hier voor meer informatie over de verkiezing.