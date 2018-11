Spit mee door miljoenen foto's van herten en zwijnen voor onderzoek

OTTERLO - Elke dag opnieuw leggen 70 wildcamera's in Nationaal Park De Hoge Veluwe ieder dier vast dat voor de cameralens opduikt. En dat al vijf jaar lang. Zo zijn er inmiddels vijf miljoen kiekjes gemaakt van het Veluws wild. Dat levert mooie plaatjes op van burlende herten tot een konijn die voor het oog van de camera ontsnapt aan de klauwen van een roofvogel. Maar nog veel belangrijker: De foto's zijn van onschatbare waarde voor natuurbeheerders en wetenschappers.

'Deze wildcamera houdt precies in de gaten welke dieren van dit stukje terrein gebruik maken', legt omgevingswetenschapper Patrick Jansen van de Wageningen Universiteit uit. Door de gegevens van alle camera's te combineren, wordt onder meer duidelijk hoeveel dieren in het park leven. Dat is nuttige informatie voor de parkbeheerder. Maar de foto's van de wildcamera's vertellen volgens Jansen nog veel meer. BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink is samen met de onderzoeker en parkbeheerder Jakob Leidekker van Nationaal Park De Hoge Veluwe op pad.

Nut van een struinverbod

Sinds 2016 mogen bezoekers niet meer door het park struinen. Om het wild minder te verstoren zijn wandelaars verplicht om op de paden te blijven. Maar hoe zinvol is die maatregel? Door de gegevens van de wildcamera's van voor het struinverbod te vergelijken met die van erna kunnen de wetenschappers die vraag beantwoorden. Zo kan bijvoorbeeld ook bekeken worden wat de aanwezigheid van edelherten doet met de vegetatie in een gebied of hoe wilde zwijnen aan eten komen tijdens een ijskoude winter.

Onderzoeker Patrick Jansen bij een van de wildcamera's in Nationaal Park De Hoge Veluwe.

Iedereen kan meedoen

'Elke wildcamera heeft een sensor die warmte detecteert', vertelt Jansen. Zodra er een dier voor de lens langs loopt maakt de camera een heleboel foto's tot het beest weer is verdwenen. Al die miljoenen foto's van de 70 camera's in het gebied moeten worden verwerkt. En dat blijft voor een belangrijk deel mensenwerk. Daarvoor is Snapshot in het leven geroepen. 'Iedereen kan meedoen', zegt Jakob Leidekker van Nationaal Park De Hoge Veluwe. 'Ook iemand die weinig van de flora en fauna weet.' Deelnemers krijgen online een serie wildfoto's te zien. De bedoeling is dat ze aangeven welk dier op de foto staat. Doordat dezelfde foto beoordeeld wordt door tientallen mensen, is de uitkomst uiteindelijk betrouwbaar. De kiekjes waarover twijfel blijft bestaan, worden beoordeeld door deskundigen. Saai is het turen naar al die foto's volgens Leidekker zeker niet, hij vindt het eerder 'verslavend'.

Deze ree toont weinig respect voor de camera.

Uitzonderlijk onderzoek

Het onderzoek is volgens Leidekker door zijn omvang uniek in de wereld. Ook andere natuurgebieden in ons land zijn prima geschikt om een groot aantal wildcamera's te plaatsen. Al is het risico op diefstal en vernieling van de apparatuur daar veel groter, omdat andere natuurgebieden over het algemeen niet zijn afgeschermd door een hek. Over het gedrag van de dieren in Nationaal Park De Hoge Veluwe zullen we dankzij de camera's de komende jaren vermoedelijk nog een hoop leren, maar dan moeten de onderzoekers door de continue aanvoer van nieuwe kiekjes het spreekwoordelijke bos niet uit het oog verliezen.

Dit hert liet zichzelf tijdens een zomerse avond in 2016 van zijn beste kant zien.

