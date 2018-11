Vitesse met zelfde elf, dus zonder Büttner, naar koploper PSV

ARNHEM - Vitesse speelt zaterdagavond met dezelfde elf namen tegen koploper PSV als afgelopen woensdag tegen Heracles Almelo in de beker. Dat betekent dat Alexander Büttner, die wel weer op het trainingsveld stond, op de bank zal zitten.

Büttner haakte voor de uitwedstrijd tegen Excelsior af met een liesblessure. De Engelsman Max Clark vervangt de back sinds die tijd. Dat zal dus ook in Eindhoven gebeuren. Thulani Serero ontbrak vrijdag ook op de training, maar hij zal wel in Eindhoven spelen. De uitblinker in de bekerwedstrijd tegen Heracles zal dus weer op het middenveld staan naast Bero en Foor.

PSV uit wordt een lastige opgave voor Vitesse. De laatste keer dat de Arnhemmers daar wonnen was in 2013, toen werd het 2-6. Daarnaast heeft PSV dit jaar nog in geen wedstrijd punten verspeeld.

Opstelling: Eduardo; Karavaev, Doekhi, Clarke-Salter, Clark; Serero, Bero, Foor; Ødegaard, Darfalou, Linssen.