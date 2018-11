Twee jaar cel geëist tegen brandstichter Hoge Veluwe

ARNHEM - Er is twee jaar cel geëist tegen een Pool van 37 voor de grote natuurbrand in het Nationale Park De Hoge Veluwe.

Bij de brand op 24 juli ging 4 hectare heide in vlammen op. De man zou bij Otterlo een brandende sigaret in het kurkdroge heidegebied hebben weggegooid. Ook zou hij een brandbare stof hebben gebruikt. Diverse brandweerwagens rukten uit om de brand te blussen. Na een klein uur was die onder controle.

Volgens de officier van justitie heeft de man 'mensen en goederen in gevaar gebracht' en had de brand een grote maatschappelijke impact. Getuigenverklaringen leverden volgens de officier voldoende bewijs. De advocaat vroeg vrijspraak. Hij vindt dat er te weinig bewijs is.

'Bramen gegeten en ketting teruggelegd'

De man erkent dat hij zwarte vingers had, maar dat kwam volgens hem niet door de brand. Hij zegt dat hij onderweg op de fiets van Arnhem naar Kootwijk bramen had gegeten en dat hij zijn ketting op zijn fiets moest terugleggen.

Het is bijzonder dat de vermoedelijke dader kon worden aangehouden, weet Jakob Leidekker van Het Nationale Park De Hoge Veluwe. 'We hadden enorm veel geluk dat we iemand hadden die het zag gebeuren en die ons gelijk ingeschakeld heeft. Toen hebben we een lokale jachtopziener gebeld die erbovenop zat. Die heeft die man staande kunnen houden en uiteindelijk kunnen overdragen aan de politie.'

(de tekst loopt door onder de tweets)

Verslaggever George Borghouts twittert over de zaak

Meer jachtopzieners nodig

Omdat de Veluwe enorm groot is, is de pakkans gering. 'Het aantal boa's (buitengewoon opsporingsambtenaren, red.) is helaas relatief laag. De politie heeft, misschien ook wel logisch, veel aandacht voor het stedelijk gebied. Dat is ook waarom we enorm inzetten op het verhogen van de capaciteit van jachtopzieners.'

Leidekker vindt het enorm belangrijk dat de man is gepakt. 'Mensen beseffen niet echt wat ze voor een schade aanrichten. Het is niet alleen dat je mensen in gevaar brengt of dat gebouwen kunnen afbranden, maar in de biodiversiteit gebeurt ook veel. Edelherten en varkens kunnen wel weglopen, maar slangen, insecten en vlinders gaan er wel in om. Het is een heel kwetsbaar natuurgebied met heidevelden, waarin soorten leven die richting de rode lijst gaan. ' Op de rode lijst staan dier-, planten- en schimmelsoorten die in hun voortbestaan worden bedreigd.

Zie ook: Brand verwoest 4 hectare heide in Nationaal Park De Hoge Veluwe