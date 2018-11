Paardenwoonwijk na tien jaar eindelijk gebouwd: 'Maar de jus is eraf'

Dat zegt Roy Barthen over de paardenwoonwijk in Velswijk, bij Zelhem. 'De jus is er af', zegt hij. Barthen heeft een adviesbureau en is al jaren betrokken bij de ontwikkeling van de paardenwoonwijk.Toch is vrijdagmiddag een feestelijke dag. Wethouder Hofman stond stil bij een officieel moment. 'Het heeft acht jaar geduurd, maar ik ben blij dat de wijk er nu toch komt.'

Ruitersportcentrum met plek om eigen paard te stallen

Paardenliefhebbers kunnen nu eindelijk bij hun paard wonen. In de wijk komen naast 7 woningen ook een ruitersportcentrum met rijhallen en paardenstallen.

De familie Groot Nibbelink is één van de families die er gaat wonen. Hij is veearts en zij reed vroeger paard. 'We gaan hier wonen omdat ik een huis naar mijn zin kan bouwen', legt Fred Groot Nibbelink uit. 'De paarden, dat is misschien een leuke bijkomstigheid, maar echt niet onze hoofdreden om hier te gaan wonen'.

Volgens Barthen hebben de andere bewoners wel affiniteit met paarden. 'Ik heb nu 3 bewoners gesproken die echt paarden hebben gelukkig en daarom hier komen wonen voor het wonen met paard en ze ook willen stallen'.

'De tijd heeft ons tegengewerkt', legt hij uit. Barthen heeft in het begin alle energie ingezet op toekomstige bewoners. 'Ik kende iedereen die hier wilde wonen en ze konden allemaal niet wachten. Maar we zijn nu zoveel jaren later, de grond is van een nieuwe eigenaar die het als een investering ziet en we hebben de economische crisis gehad', legt Barthen uit. 'Ik heb nog aan de kar getrokken en daarom komt het er nu, maar ik ben niet meer zo betrokken als destijds en ken de toekomstige bewoners ook niet.'

Paardengemeente Bronckhorst

Wijlen burgemeester Henk Aalderink inspireerde Roy Barthen tot het ontwerpen van de woonwijk. Aalderink vond dat Bronckhorst een echte paardengemeente was en daar hoorde volgens Barthen een paardenwoonwijk bij. 'Toen een varkensbedrijf aan de rand van Velswijk stopte begon ik met de ontwikkeling van het paardenwijkje'. Volgens Barthen ontstonden in den lande meer ideeën. 'Maar het komt nog steeds niet voor in Nederland. Ook als is iets afgezwakt, het blijft uniek', zegt hij.

Volgend jaar klaar

De familie Groot Nibbelink kan niet wachten tot hun huis klaar is. 'Ik woon nu ook in Velswijk en ik kom elke dag wel even kijken', zegt Groot Nibbelink. Volgend voorjaar moeten de woningen klaar zijn. Over een maand o drie wordt begonnen met de bouw van het ruitersportcentrum.