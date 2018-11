Weerman Tom van der Spek met pensioen: 'Het weer blijft altijd doorgaan'

WAGENINGEN - 'Het is eigenlijk best wel lekker weer vandaag', zo begint Tom van der Spek een van zijn laatste weerpraatjes op Radio Gelderland. De weerman, die luisteraars zo vaak blij maakte met een zonnige dag of waarschuwde voor gladheid, neemt na 31 jaar afscheid van zijn werk. 'Ook deze laatste dag zal ik met zeer veel genoegen draaien.'

De 63-jarige meteoroloog die wekelijks op Radio Gelderland te horen is, gaat met pensioen. Hij bouwde zijn werk bij MeteoGroup in Wageningen de afgelopen jaren al af. Sinds de zomer werkte hij twee dagen per week om de overgang geleidelijker te maken.

In 1986 begon Van der Spek als media-meteoroloog en ondanks zijn vertrek is het voor hem nog niet afgelopen. 'Het is een afscheid, maar geen vaarwel', schrijft hij in een afscheidsverhaal. 'Want ook al vertrek ik, het weer blijft altijd doorgaan, natuurlijk.'

Blijft een passie

Wat de weerman uit Bennekom precies gaat doen met zijn extra tijd, blijft nog even geheim. Het lijkt erop dat hij genoeg dingen om handen heeft. Tom van der Spek bleek op Radio Gelderland niet alleen verstand van het weer te hebben. Ook voor gesprekken over koffie, huishoudelijke tips, muziekweetjes draaide de meteoroloog zijn hand niet om. Maar naast alle nieuwe activiteiten, zal Van der Spek zich zeker nog met zijn 'oude' beroep bezig houden. 'Weer blijft een passie en het is altijd leuk.'