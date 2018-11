Weer duel Krumins-Vastenburg in Zevenheuvelenloop

NIJMEGEN - Er komt weer een duel tussen de Gelderse hardlooptoppers Susan Krumins en Jip Vastenburg in de Zevenheuvelenloop.

Zondag over twee weken is het hardloopevenement over 15 kilometer weer in Nijmegen en omgeving. De Nijmeegse Susan Krumins, dit jaar goed voor EK-zilver op de tien kilometer, deed in 2016 voor het eerst mee en won toen voor Jip Vastenburg uit Doorwerth, die in 2015 ook al tweede werd. Afgelopen jaar deden ze allebei niet mee. Ook Ruth van der Meijden uit Groesbeek is van de partij, ze werd in 2016 zesde.

De Zevenheuvelenloop is op zondag 18 november live te volgen bij TV Gelderland. Er is niet alleen aandacht voor de wedstrijd, maar ook voor de recreatieve lopers.