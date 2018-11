Deel dit artikel:













Bieb knijpt voor een dag oogje dicht Foto: Pixabay

EDE - In de bibliotheek van Cultura in Ede wordt vandaag een oogje dichtgeknepen. Mensen die spullen hebben geleend, maar vergeten zijn het op tijd in te leveren, kunnen dat vandaag doen. Het is dan kosteloos. Normaal wordt een boete in rekening gebracht.

Marijke Landman, bibliotheekmanager in Ede, legt uit dat alleen vandaag geen boetes worden uitgedeeld. 'Het is een ludieke actie. We hopen dat er heel veel terugkomt. Er zijn zo'n 8500 boeken die we op dit moment missen.' Volgens Landman zijn er materialen bij die al lang worden gemist. 'Wie weet komt daar nog iets van terug.' Wat is eigenlijk de hoogste boete die momenteel uitstaat?

'Goede vraag, dat heb ik niet zo paraat. Maar er zijn stukken van voor 2018 die we nog missen.' Wellicht zit er ook nog iets bijzonders tussen, dat vandaag terugkomt. 💬 WhatsApp ons!

