Meer bizarre eieren duiken op na vondst in Nijkerkerveen

Wilco Nieuwenhuis vond in mei een bijna hartvormig ei in het nest van één van zijn zes kippen. 'Het was een heel licht ei. Ik heb een foto van het ei in de familieapp-groep gedeeld en gevraagd of iemand ooit zoiets heeft gezien.'

Vreemd ei in de pan

Op Radio Gelderland hoorde Wilco donderdagmiddag het verhaal van Gea uit Nijkerkerveen die een langwerpig ei met sierlijke krul in het kippenhok vond. 'Verschillende familieleden hadden me al op dit verhaal geattendeerd. Toen ik Frank van Dijk op Radio Gelderland hoorde, dacht ik, nu moet ik reageren.'

Wilco stuurde een foto van het ei naar het WhatsApp-nummer van Omroep Gelderland.

Foto: Wilco Nieuwenhuis

Het ei van Wilco kan niet meer naar het Pluimveemuseum. 'Ik heb het ei in de pan gedaan. Er zat niet veel in. Het was meer wit dan geel.'

Zeldzaam ei

Eierdeskundige Rick van Emous van de Wageningen Universiteit vertelde donderdag dat hij in zijn 30-jarige carrière nog nooit zo'n bijzonder ei als die van Gea had gezien.

Volgens Van Emous gaat het om een kip met een door ziekte veroorzaakt defect aan het legsysteem. In de jaren 40 en 50 kwamen zulke eieren met enige regelmaat voor, maar in Nederland worden kippen al lange tijd tegen de ziekte gevaccineerd.

Raar ei uit de supermarkt

Nancy Buurman-Bosch uit Ede vond een paar jaar geleden een raar ei in de doos met eieren uit de supermarkt. Het ei is aan één zijde plat.

Foto: Nancy Buurman-Bosch

'Het ei ziet eruit alsof het klem heeft gezeten in de kip.' Nancy heeft het ei een paar weken op het aanrecht laten liggen en uiteindelijk weggegooid. Opeten durfde ze niet. 'Daarna heb ik nooit meer zo'n raar ei gezien.'

