Doelman Hidde Jurjus: 'Probleem bij De Graafschap is dat we steeds slecht beginnen'

De doelman keek dinsdag vanaf de zijlijn toe omdat zijn concurrent Agil Etemadi de duels in het bekertoernooi zou keepen. De Graafschap ging tegen PEC Zwolle keihard onderuit en incasseerde vijf goals. Henk de Jong ergerde zich en voelde zich door spelers in de steek gelaten.

Strijdlust

Jurjus snapt dat wel. 'Hij heeft gelijk. Terecht dat hij boos is', zet de Achterhoeker de woorden van zijn trainer kracht bij. 'Het ziet er gewoon niet goed uit in wat we willen. Maar vooral de strijdlust ontbreekt en dat is wel erg kwalijk. Aan de andere kant zie je dat we toch al wat puntjes hebben, dus het zit er wel in. Kijk naar de 4-1 tegen Excelsior van vorige week.'

Bewust worden

Jurjus ziet in veel wedstrijden een terugkerend ritueel. 'Het probleem is dat we steeds slecht beginnen. Slap. En hoe dat kan? Ik kan het je echt niet uitleggen. Daar zullen we ons eerst eens van bewust moeten zijn, want het is doodzonde. Iedere keer moet je dan namelijk een hele goede tweede helft spelen om het nog goed te maken.'

'Ideale schoonzonen'

De Jong legde donderdag na de training ook nog maar eens de vinger op een zere plek. De Graafschap ontbeert spelers met leidinggevende kwaliteiten die anderen hard corrigeren als dat gevraagd wordt. Niet voor niets wordt de huidige selectie wel eens een 'verzameling ideale schoonzonen' genoemd. Jurjus zegt dat hij wel zijn mond open doet in de kleedkamer. Zeker na dinsdag. 'De trainer verwacht dat ook van mij. Ted, Sven en ook Lars die ik goed vond invallen. Dat zijn de jongens die iets moeten zeggen.

Elkaar aanpakken

'De trainer vindt dat het af en toe nog wel harder kan, maar als speler moet je daar ook in groeien', vervolgt Jurjus. 'En dat is ook een onderdeel van kwaliteit. Waarbij het niet moet gaan over de persoon, maar over de speler op het veld. Dat onderscheid is belangrijk om elkaar te kunnen aanpakken. Dat je het niet persoonlijk opvat en in de wedstrijd de goede dingen doet. En als dat niet gebeurt, houdt het wel een keer op.'