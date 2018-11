Zo wonen de Poolse arbeidsmigranten in Velddriel

Op sommige kamers wonen twee mensen, op andere kamertjes vier, met stapelbedden. En dat ziet er erg krap uit. Midden in de kleine ruimte staat was te drogen op een droogrek. Het ruikt er muf, in het plafond zitten gaten.

Douches bevinden zich in de magazijnruimte van het kantoorpand, afgaande op het bordje op de deur. Het is niet bepaald eersteklas, kapotte doucheslangen, maar de zes douches zien er gepoetst uit. Dat klopt ook volgens één van de Polen. In gebrekkig Duits legt hij uit dat de ruimte een dag eerder is schoongemaakt door kinderen van de verhuurder of beheerder van het gebouw.

Ongedierte

In de gang hangt blusapparatuur en een papier met huisregels in het Pools, Engels en het Nederlands. Ook staan er drie 06-nummers met voornaam vermeld, die gebeld kunnen worden bij klachten of vragen.

De grote keuken heeft twee kleine kookplaten. De bewoners zeggen dat ze doorgaans last hebben van ongedierte in de keuken. Maar ook die is dus net gepoetst. Alle 60 bewoners werken in een vleesfabriek in Boxtel, zo zeggen ze. De Polen die Omroep Gelderland sprak verblijven nu twee tot drie jaar in Nederland, en al die tijd wonen ze op het industrieterrein. Ze laten de verslaggever een salarisstrookje zien, met daarop de 250 euro aan huur die op het loon maandelijks wordt ingehouden.

