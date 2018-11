Op deze manier helpt uw plastic dop visueel beperkte Harry

ARNHEM - Honderden Gelderlanders zijn dagelijks bezig met het inzamelen van plastic doppen voor het KNGF. De doppen leveren geld op wat de stichting goed kan gebruiken voor het opleiden van geleidehonden. Want van pup tot aan zijn pensioen kost een geleidehond wel 40.000 euro.

Al tientallen jaren leidt het KNGF honden op voor mensen met een beperking. Om zoveel mogelijk mensen te voorzien van een hond is er heel veel geld nodig.

Instructeur Elles van het KNGF: 'Het is een heel kostbaar traject. Wij zorgen dat de honden van pup tot pensioen opgeleid en begeleid worden. Wij zijn hiervoor volledig afhankelijk van donaties en giften, dus vinden wij het geweldig dat er zoveel mensen zijn die ons helpen om honden op te leiden.'

Leven compleet veranderd

Harry Vos uit Apeldoorn is slechtziend geboren. Langzaam gaat zijn zich steeds verder achteruit. Op het moment ziet hij nog maar een half procent. 'Vijf jaar geleden kwam geleidehond Vronie bij mij en zij heeft mijn leven compleet veranderd. Het lijkt soms wel of er niks meer aan de hand is, alsof ik geen beperking meer heb. Ik ben mobieler, zelfstandiger en blijer dan tien jaar geleden terwijl ik toen nog veel meer zicht had.'

Tekst gaat verder onder de video.

Doppen

Om te zorgen dat er voor mensen zoals Harry een hond beschikbaar is, is Frans-Jan doppen gaan inzamelen. Hij rijdt Zutphen en omgeving meerdere keren per week rond om ze op te halen. Al deze doppen maakt hij schoon en zoekt hij uit. Inmiddels is er iemand die hem hierbij helpt, want alleen werd het wel erg veel werk.

'Ik heb verschillende filmpjes gezien van mensen met een beperking die een hond hebben. Het doet mij wat om die mensen zo blij te zien. Het geeft hen ogen', vertelt Frans-Jan.



Frans-Jan is een van de velen in onze provincie die doppen inzamelt om deze vervolgens in te leveren bij het Gelderse depot in Aalten. Vanuit dit depot worden de doppen opgehaald door een recycle bedrijf. Daar worden ze vervolgens omgesmolten tot bijvoorbeeld plastic pallets. Het geld wat dit plastic oplevert, gaat naar het KNGF.

Tekst gaat verder onder de video.

Presentatrice Sonja Booms volgt de weg die de dop aflegt in een speciale aflevering van Gelderland Helpt. Samen met Frans-Jan haalt zij doppen op in onze provincie, brengt zij ze naar Jan en Annie die het depot in Aalten beheren en bezoekt zij een fabriek die het recycle proces laat zien.

Ook het KNGF en Harry Vos vertellen waarom geleidehonden zo belangrijk zijn! Spaart u al doppen en wilt u zien welke weg uw dop aflegt? Kijk dan hier alvast de hele uitzending.

Wilt u ook doppen inzamelen? Op de website van Gelderland Helpt ziet u precies hoe dat werkt en waar u de doppen kunt inleveren.

