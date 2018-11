Deel dit artikel:













Arnhem krijgt een eigen 'Central Park' van 600 voetbalvelden groot Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Het Uiterwaardenpark Stadsblokken Meinerswijk aan de Nederrijn bij Arnhem moet zo'n 600 voetbalvelden groot gaan worden. Dat is ongeveer 300.000 vierkante meter. Bijna net zo groot als Central Park in New York, dat laat de gemeente donderdag weten. Het nieuwe stadspark moet verder plaats bieden aan 400 woningen.

Arnhem is al jaren bezig met plannen voor de ontwikkeling van het gebied aan de Nederrijn. Vooral woningbouw was een heet hangijzer. Een referendum moest zelfs uitsluitsel geven over de voortgang van de plannen. Uiteindelijk waren de inwoners van Arnhem positief en kon het bestemmingsplan verder worden uitgewerkt. Dit ligt nu formeel ter inzage en geeft dus meer details over de grote en het aantal woningen. Autoluw Van de 400 woningen die er moeten komen komt tachtig procent op het deel van de stadsblokken. Hier moeten ook de betaalbare koopwoningen komen en de sociale huur. Twintig procent van de woningen moet op Meinerseiland komen. Het hele woongebied moet autoluw worden. Verder wordt een stuk grond aan het water opnieuw aangelegd als strand. Eerder was ook al bekend dat er een nevengeul gaat komen. Zie ook: Referendum Arnhem: 64,7 procent zegt 'ja' op plannen voor Meinerswijk

