Arbeidsmigrant Velddriel na controle: 'Dit is niet normaal, ik betaal gewoon netjes huur'

De migrant, die anoniem wil blijven, vertelt dat hij na zijn werk naar huis ging om te eten en te relaxen. Dat laatste lukte niet, want er stonden mensen van de brandweer, politie en gemeente voor de deur.

Volgens de migrant, die geen Nederlands en slecht Engels spreekt, was de situatie erg verwarrend. 'Ze kwamen om 19.00 uur en hadden geen papieren bij zich om te laten zien dat wat ze deden legaal is. Het was niet normaal, echt een grote verassing.'

'Controles nodig'

Burgemeester Henny van Kooten van Maasdriel zegt dat de controles regelmatig voorkomen en nodig zijn om te controleren of werkgevers en werknemers zich aan de regels houden. 'Humane huisvesting is erg belangrijk. En we willen ook weten of de migranten netjes belasting betalen', aldus Van Kooten.

De woonplekken op De Geerde zagen er volgens de burgemeester over het algemeen netjes uit. 'Eén pand was niet in orde, daar was de brandveiligheid in het geding.' De migrant begrijpt dat brandveiligheid belangrijk is. Maar blijft herhalen dat hij het niet wenselijk vindt hoe hij woensdagavond werd overvallen. 'Ik betaal gewoon netjes huur', zegt hij.

'Niet geschrokken'

Van Kooten zegt niet geschrokken te zijn van van het feit dat er tachtig migranten zijn gevonden. 'We weten dat de economie aantrekt en dat het gewilde arbeidskrachten zijn. Ze werken hard.'

De burgemeester benadrukt verder dat het grootste deel van de aangetroffen arbeidsmigranten niet illegaal in Nederland is. 'Maar ze wonen wel op een bedrijventerrein, dat is in strijd met het bestemmingsplan. De eigenaren moeten zich aan de regels gaan houden.'

Hoe de gemeente de situatie op het bedrijventerrein in Velddriel verder gaat aanpakken is nog onduidelijk.

