Varkenspest? 'Indien nodig meer hekken op de Veluwe'

UDDEL - De provincie Gelderland gaat mogelijk weer rasters of hekken plaatsen op de Veluwe. Aanleiding is een maatregel van Het Nationale Park Hoge Veluwe om de Afrikaanse varkenspest buiten de deur te houden.

Het natuurpark sloot dinsdag zogenoemde varkenspoortjes af, zodat er geen wilde zwijnen het park kunnen binnenkomen. Het is een tijdelijke maatregel. Het afsluiten van de poortjes is niet de enige maatregel die genomen kan worden om te voorkomen dat het besmettelijke virus zich in het park verspreidt. Jakob Leidekker, hoofd bedrijfsvoering nationaal park De Hoge Veluwe, adviseert de provincie om na te denken over het gebruik van rasters.

Volgens hem kan de Veluwe door het gebruik van rasters gemakkelijk opgedeeld worden om zo verspreiding tegen te gaan: 'De rasters zijn in het verleden als een heel negatief ding bestempeld. Maar de maatregel die we nu kunnen nemen tegen de oprukkende varkenspest is een goed voorbeeld dat afrastering ook positief kan zijn, zodat je besmette dieren 'buiten de deur' kunt houden.'

'Te vroeg om overal hekken te plaatsen'

Bij een daadwerkelijke uitbraak is het opdelen, zoals het Nationaal Park Hoge Veluwe nu doet, onderdeel van ons beleid, zegt de provincie in een schriftelijke reactie. 'Als de dreiging verder toeneemt zal dat dus ook op andere plekken op de Veluwe gebeuren, maar dat is nu nog te vroeg.' Om straks het goede moment te kiezen laat de provincie zich adviseren door de faunaspecialisten van de Faunabeheereenheid Gelderland en door deskundigen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel. 'Daar waar nodig is zetten we een hek neer, maar niet rücksichtslos overal.'

