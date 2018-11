Verdeeldheid in Lunteren na sluiten spoorwegovergang

'Het is heel lastig dat ie nu dichtgaat. Maar wij begrijpen ook dat het heel gevaarlijk is, zo'n onbewaakte overweg', vertelt Kees Schouten, die vlakbij de eerste gesloten overweg aan de Mijllerweg woont.

Bekijk hier de reportage van Omroep Gelderland:

De buurman heeft zelf meerdere gevaarlijke situaties meegemaakt. 'Ik ben er zelf diverse keren met de auto bijna onder gereden. Dat kan zomaar als je even niet goed oplet. Het is beter dat ie dichtgaat.' Toch is de afsluiting niet de ideale oplossing volgens Schouten: 'We hadden liever gehad dat het een bewaakte overweg was geworden'.

'Overweg is veilig genoeg'

Een andere buurman heeft minder begrip voor de afsluitingen. Peter Zuurbier woont bij de overweg aan de Zandkampweg, iets verderop. Deze overgang is nog open vanwege een kort geding dat is aangespannen door een andere buurtbewoner. Ook Zuurbier is van mening dat deze overweg open moet blijven. 'Deze overweg maakt deel uit van het sociale leven in het dorp. Er is in 2012 één incident geweest, iedereen in deze buurt weet hoe hij of zij ermee moet omgaan.'

De spoorbeheerder is van plan alle 113 onbewaakte spoorwegovergangen in Nederland aan te pakken. In Gelderland zijn er 33 van deze spoorwegovergangen, waarvan twee in de gemeente Ede. De betonblokken zijn een tijdelijk middel, zei ProRail-woordvoerder Jaap Eikelboom donderdagochtend. 'Deze spoorwegovergang gaan we helemaal weghalen en uiteindelijk moeten alle spoorwegovergangen veilig zijn.'



