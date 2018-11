Kunstwerken kerk Oosterbeek worden 100 jaar en dat gaan ze vieren

Elke week laat Pieter van Eekelen voor het programma UIT met Esther een bijzonder kunstwerk in de provincie zien. Hij legt uit hoe je het beste naar het kunstwerk kunt kijken. Deze week is hij in de Bernulphuskerk in Oosterbeek.

De kruiswegstatie, die bestaat uit 14 werken, maakte Van Toorop speciaal voor de kerk in Oosterbeek. Hij woonde namelijk in die tijd in Nijmegen.

In de meeste katholieke kerken in Nederland vindt je wel zo'n kruiswegstatie. Altijd in veertien afbeeldingen wordt de lijdensweg van Christus uitgebeeld. Zo kunnen mensen, die het zich niet konden veroorloven om daadwerkelijk naar Jeruzalem te gaan, de lijdensweg van Christus volgen.

Gewone mensen stonden model

Pieter: 'Leuk detail aan deze kunstwerken is dat Van Toorop gewone mensen uit Oosterbeek vroeg om model te staan. Dat was best bijzonder voor zo'n religieus kunstwerk. Dat zorgde dan ook wel voor wat ophef. En of je ze nou echt 'gewoon' kan noemen. In de kunstwerken zie je namelijk de burgemeester en zijn muze.'

Volgend jaar wil de kerk de bijzondere werken van de kunstenaar in het zonnetje zetten. Hoe het verjaardagsfeest er precies uit gaan zien, is nog niet bekend. Wel roept de kerk roept mensen op om hun herinneringen over de werken te delen.

Pieter bezocht de werken in de kerk: