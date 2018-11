Henk de Jong zoekt een leider bij De Graafschap

Henk de Jong is even niet te benijden bij De Graafschap

DOETINCHEM - De Graafschap staat in de eredivisie voorlopig op een veilige vijftiende plaats. Toch is er onvrede in de spelersgroep en staf over de instelling van een aantal spelers. 'Ik mis die over-mijn-lijk-mentaliteit al een tijdje.'

door Richard van der Made

Henk de Jong is sinds de beschamende bekernederlaag tegen PEC Zwolle (2-5) even wat minder goed te spreken. De flamboyante coach van De Graafschap baalt nog altijd stevig van de manier waarop zijn ploeg zich voor eigen publiek liet aftroeven. De Jong mist bij een aantal spelers de pure wil om te winnen en de onverzettelijkheid die nodig is om op het hoogste niveau overeind te blijven.

Snoeihard werken

Spelers die in het veld het vuurtje kunnen opstoken en de ondergrens aangeven. Tot hier en niet verder. Een over-mijn-lijk mentaliteit. 'Kijk, zaterdag spelen wij tegen AZ', begint De Jong. 'Die hebben op alle posities betere spelers dan wij. Dat geeft helemaal niet. Maar je moet wel snoeihard werken voor de club. Dat heb ik al vaker gemist. Nu lieten we elkaar stikken. Je moet die spelers vinden en zoeken. En een beetje geluk hebben dat het dan ook past.'

Nijland en Van Mieghem

'Daarnaast ga je uit van kwaliteiten die mensen hebben waardoor we wedstrijden kunnen winnen', zegt De Jong. Met die laatste opmerking doelt de Fries op spelers als Stef Nijland en waarschijnlijk ook Daryl van Mieghem. Spelers met extra kwaliteiten, maar die te vaak verzaken nu De Graafschap een bikkelharde strijd levert tegen degradatie. Het zou maar zo kunnen dat Nijland het voorlopig heeft verbruid bij de coach en ook Van Mieghem zijn plaats kwijt raakt. Beide spelers stonden dinsdag nog wel aan de aftrap. 'Er zal meer moeten gebeuren', aldus De Jong.

Leider in het veld

Ondertussen wordt reikhalzend uitgekeken naar de terugkeer van Ted van de Pavert, die na een langdurige virusinfectie inmiddels weer 45 minuten in de benen heeft bij de beloften. De kans is groot dat de Varsselder zelfs al bij de selectie zit tegen AZ. 'Ted is iemand die die over mijn lijk mentaliteit wat meer beheerst. Die ook leiding geeft in het veld. Het helpt ons wel als hij bij de groep is.'

Sprokkelen en aanpoten

Het programma tot de winterstop is loodzwaar met onder meer Ajax, PSV, Utrecht en Vitesse als tegenstanders. De Jong doet een onthulling. De bekeruitschakeling komt De Graafschap ergens wel goed uit. 'Ik heb dit nog nooit gezegd, maar voor ons is het ook wel goed dat we straks in december gewoon normale weken hebben. Met dus alleen wedstrijden in het weekend. Hoe jammer ik het ook vind, want het bekertoernooi is echt prachtig. Alleen voor ons is het dit seizoen punten sprokkelen, overleven en aanpoten.'

Vertrouwen

Zaterdagavond wacht het tegenvallend presterende AZ in Alkmaar. De Graafschap keert vrijwel zeker terug naar vijf verdedigers. 'We hebben nu een paar keer dik verloren. Daar word je ook niet blijer van en zo komt er geen vertrouwen. We gaan het daar natuurlijk niet open zetten. Het is logisch dat je compact moet spelen, anders hebben we echt een groot probleem.'