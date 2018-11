NEC onnodig uitgeschakeld in beker door Fortuna: 2-3

NIJMEGEN - NEC is onnodig uitgeschakeld in de beker door Fortuna Sittard. Na een prima eerste helft gaven de Nijmegenaren een 2-1 voorsprong uit handen en werd het 2-3.

De Nijmegenaren begonnen de bekerwedstrijd met een wat aangepast elftal, mede door wat blessures en kleine pijntjes in de selectie. Zo stonden Kevin Jansen en Mike Tresor Ndayishimiye voor het eerst dit seizoen in de basis.

De Goffert was bepaald niet goed gevuld met ruim 4.000 toeschouwers, mede het gevolg van de zwakke resultaten in eigen huis van NEC dit seizoen. Binnen een minuut was Ndayishimiye al dreigend na een fraaie actie. Marco van Duin redde aan de andere kant prima op een uithaal van Lamprou.

NEC nam de leiding na een mooie aanval. Ndayishimiye speelde Jonathan Okita in, de bal werd verlengd naar Terry Sanniez die diagonaal raak knalde.

Lang kon NEC niet van de voorsprong genieten, want na een onhandige overtreding van Josef Kvida kreeg Fortuna een strafschop. En daar wist Mark Diemers wel raad mee. NEC was via een venijnig schot van Tom Overtoom dichtbij de 2-1. Na een mislukte actie van Kevin Jansen kwam de bal bij Sven Braken, die knap raak schoot: 2-1.

NEC bleef heerlijk combineren en Joey van den Berg raakte de paal. Van Duin had ook weer prima reddingen op een vrije trap van Diemers en een schot van El Messaoudi.

Tweede helft

Na rust zette Fortuna aan zonder dat het echt gevaarlijk werd. Alleen Stokkers had een kans, maar weer was Van Duin paraat.

Maar op een schot in de kruising van Stokkers had de doelman geen antwoord. Kort daarop pegelde Lamprou tegen de lat. NEC was de controle volledig kwijt. Met de invaller Brahim Darri en Anass Achahbar trachtte trainer Jack de Gier zijn elftal weer een impuls te geven.

Een poging van Achahbar ging maar net naast. Van Duin moest ook nog enkele malen ingrijpen. De 2-3 was niet onlogisch en viel via Hutten, waarbij de NEC-defensie er niet best uitzag.

Met Kvida als extra spits probeerde NEC nog wat te forceren.

Opstelling: Van Duin; Sanniez, Buwalda, Kvida, Labylle; Jansen (Bossaerts), Overtoom, van den Berg; Okita, Braken (Achahbar), Ndayishimiye (Darri).

