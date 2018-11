Unieke traumabehandeling van start in klooster Kranenburg

Overal lopen de bouwvakkers, architecten en andere klussers nog in en uit. Er wordt keihard gewerkt om het gebouw gebruiksklaar te maken voor zondag, als de eerste 8 cliënten komen.

Lichaam en geest

Bijna 10% van de Nederlanders krijgt PTSS. Het ontstaat doordat iemand iets heel heftigs meemaakt. Vaak krijgen mensen -soms jaren later- daar psychische en fysieke klachten van: slecht slapen, vermoeidheid maar ook juist super alert zijn en snel schrikken van bepaalde zaken. Mensen voelen zich vaak echt ziek en weten meestal niet meteen wat de oorzaak is.

Lisette Sieben uit Nijmegen heeft PTSS gehad, al blijft de vraag of het ooit echt over gaat of dat je ermee leert leven. De oorzaak van het trauma bleken een aantal heftige ervaringen te zijn geweest in haar werk bij de politie. Ze kwam er pas 6 jaar later achter. 'Ik had geen idee, ik kende de stoornis niet en herkende dus ook de symptomen niet.'

Bij Lisette hielp uiteindelijk de combinatie van Shiatsu massage en EMDR-therapie. 'Ik heb mijn instinct gevolgd en voelde dat ik ook iets moest doen om mijn lichaam te kalmeren.' Dus kort gezegd, de behandeling van lichaam en geest tegelijkertijd werkte. En dat is ook de werkwijze van het nieuwe traumacentrum in Vorden.

De tekst gaat verder onder de video:

Klooster de perfecte plek

Er is door de initiatiefnemers van het traumacentrum lang gezocht naar een geschikte plek en ze vonden dat in het voormalige klooster. 'Hier heeft elke cliënt een eigen kamer met wc en douche, er is plek voor de verschillende behandelingen en het zit in een rustige groene omgeving.'

Bovendien zitten de cliënten 8 dagen intern, met de mogelijkheid dat gezinsleden 2 dagen meekomen. Er is voor iedereen een persoonlijk behandelprogramma. 'Ze krijgen hier geen prikkels van buitenaf', zegt directeur Sophie Bouwman, 'daarom is deze locatie ook zo perfect.'

Als het gebouw helemaal af is, moet er plek zijn voor 24 mensen met PTSS.