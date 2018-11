80 arbeidsmigranten wonen illegaal op bedrijventerrein Velddriel

VELDDRIEL - Op bedrijventerrein De Geerden in Velddriel wonen 80 arbeidsmigranten uit Polen illegaal. Dat meldt de gemeente Maasdriel. De migranten werden woensdagmiddag ontdekt tijdens een veiligheidscontrole van onder meer de gemeente, politie en brandweer.

De migranten wonen in verschillende panden. Een van de panden werd 'gevaarlijk' bevonden, dit gebouw wordt op korte termijn ontruimd. 'Het gaat hier om een brandonveilige situatie', aldus een woordvoerder van de gemeente.

De migranten worden 'zo snel mogelijk' overgebracht naar een andere woonlocatie. Wanneer dit gebeurt en waar de migranten naartoe moeten, weet de gemeente nog niet. 'Dit is aan de werkgevers en huisvestinginstanties', aldus de woordvoerder. Zij onderstreept dat er voor de migranten in het onveilige pand een spoedaanvraag is gedaan.

Het is niet bekend hoelang de arbeidsmigranten al op het bedrijventerrein wonen. Wel zegt de gemeente de situatie op De Geerden al sinds begin dit jaar in de gaten te houden.

Illegale migranten?

Het is niet duidelijk of alle Poolse migranten ook illegaal in de gemeente verblijven. 'Een aantal van hen staat bij ons ingeschreven, maar een deel ook niet', zegt de woordvoerder. Arbeidsmigranten uit de Europese Unie mogen drie maanden zonder registratie in een ander land werken.

De gemeente vraagt arbeidsmigranten zich bij aankomst bij de gemeente te melden. 'Dat hebben niet al deze migranten gedaan. We hebben het vermoeden dat ze hier al langer dan drie maanden zijn, maar dat moet worden onderzocht.'

Meer controles

De gemeente Maasdriel heeft recent meer van dit soort controles gedaan, onder andere op campings in Ammerzoden en Kerkdriel. De controles zijn onderdeel van een nieuw beleid voor het huisvesten van arbeidsmigranten. De gemeente wil duidelijk krijgen hoeveel arbeidsmigranten er wonen en of dit volgens de regels gebeurt.

Hoe de gemeente de situatie op het bedrijventerrein in Velddriel verder gaat aanpakken is nog onduidelijk.