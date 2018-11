NEC vaak in crisisjaren ver in de beker

NIJMEGEN - NEC heeft incidenteel succes gehad in de beker, maar de trofee ging nooit mee naar De Goffert.

De keren dat de Nijmegenaren ver kwamen in het bekertoernooi, was meestal in crisisjaren in de competitie. Zo haalde NEC in 1983 de finale tegen Ajax. Het was toen nog een dubbele wedstrijd en de Nijmegenaren verloren beide wedstrijden met 3-1. Maar in datzelfde seizoen degradeerde NEC ook.

In 1994 werd de finale opnieuw gehaald, onder meer door een knappe 2-1 zege op de toenmalige kampioen Ajax in Amsterdam in de halve finale. In de finale was Feyenoord in De Kuip met 2-1 te sterk. NEC was op dat moment eerste divisionist, maar wist vervolgens via de nacompetitie wel te promoveren. In 2000 haalde NEC, met onder meer de huidige trainer Jack de Gier en assistent Patrick Pothuizen in de basis, weer de finale, die werd verloren tegen Roda JC. Dat jaar ontsnapte de ploeg wel ter nauwernood aan degradatie.

De laatste keer dat NEC ver kwam in de beker was in 2014. In de halve finales werd ongelukkig verloren uit tegen PEC Zwolle met 2-1. In datzelfde seizoen degradeerde NEC. Vanavond wacht de confrontatie met Fortuna Sittard. Die ploeg was in 2011 ook tegenstander van NEC in de beker. Na een 2-0 achterstand werd in Sittard na verlenging met 4-2 gewonnen.