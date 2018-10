Deel dit artikel:













Patiëntenraad St Jansdal positief over plan voor overname zorg Lelystad foto: Omroep Gelderland

HARDERWIJK - De patiëntenraad van Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk is positief over de plannen om de zorg van het Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad over te nemen. Dat laat voorzitter van de patiëntenraad Dim van Rhee weten aan Omroep Gelderland.

Onlangs werd de Stichting IJsselmeerziekenhuizen, waar het Medisch Centrum Zuiderzee onder valt, failliet verklaard. Ziekenhuis St Jansdal is één van de kandidaten om de zorg over te nemen. De patiëntenraad van St Jansdal wil wel dat de zorg, die volgens de raad uitstekend is, van hetzelfde niveau blijft. Wachtlijsten Zo zijn de wachtlijsten bij Ziekenhuis St Jansdal veel korter dan het landelijke gemiddelde. De patiëntenraad heeft bij het ziekenhuisbestuur aangegeven dat de wachttijden niet veel meer moeten oplopen. 'Ik heb daar ook wel vertrouwen in', aldus Van Rhee. Minister Bruins Hoe de situatie rondom het ziekenhuis in Lelystad zich gaat ontwikkelen, is vooralsnog onduidelijk. Het St Jansdal zou het ziekenhuis overdag op willen houden. In de Tweede Kamer gaan er stemmen op om afdelingen als spoedeisende hulp en acute verloskunde ook open te houden. Minister Bruno Bruins noemde dit 'oerbelangrijk'. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie stelde dat de aanrijdtijden vanuit Urk anders onacceptabel lang zouden zijn. 💬 WhatsApp ons!

