Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Busje rijdt op auto die A30 verlaat, weg na uren weer open Foto: Ted Walker/ Persbureau Heitink

EDE - Op de Rijksweg N224 in Ede is woensdagavond rond 21.00 uur een busje op een personenauto gereden. Dit gebeurde op het punt waar het verkeer van de A30 bij afrit 2 de snelweg verlaat en de Rijksweg opdraait. De afrit van de snelweg was enkele uren dicht door het ongeval, maar is inmiddels weer open.

Ook de Rijksweg was in de richting van Veenendaal enkele uren dicht. De personenauto verliet de A30 bij de afslag Ede-Noord en kwam bij het oprijden van de Rijksweg in botsing met het busje. Volgens ooggetuigen reed het busje door rood. De bestuurder van het busje moest worden onderzocht door het ambulancepersoneel. 💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip, opmerking of een foto of video gemaakt? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip, opmerking of een foto of video gemaakt? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: