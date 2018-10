Thomas Buitink trots op goal en blij met teamprestatie

ALMELO - Thomas Buitink glom na afloop in de catacomben van Heracles Almelo. De 18-jarige Nijkerker besliste het bekerduel tegen Heracles en loodste Vitesse naar de volgende ronde. 'Ik wacht op mijn kansen.'

Vorig seizoen mocht Buitink al af en toe aan het grote werk ruiken. Onder Leonid Slutskiy maakte hij nog geen minuten in de competitie, maar viel hij woensdag in het bekerduel met Heracles wel in. Na een heerlijke pass van Linssen scoorde de Gelderlander de beslissende 2-0 voor Vitesse.

'Het was het slot op de deur', reageerde Buitink. 'Ja, je beslist het wel. Dat was een bevrijdende goal. Voor de ploeg was het heel goed en voor mij heel erg leuk. Mijn eerste bedoeling was verdedigen, want je staat toch met 1-0 voor en zijn kwamen er af en toe goed uit. Hoewel wij wel de controle hadden vond ik.'

Minuten maken

Vitesse speelde degelijk, gaf weinig weg en scoorde op fraaie momenten. 'Natuurlijk, je blijft spits en je hoort dus te scoren', ging Buitink verder. 'Je hoopt zeker op kansen en je wil je minuten maken. Nu heb ik ze allebei gehad. Ik ben heel erg blij en trots.'

Geluk

In de hiërarchie staat Tim Matavz bovenaan als het gaat om de positie in de spits. Dan volgt Oussama Darfalou die tegen Heracels een opgelegde kans miste en met een kopbal dichtbij een goal was. Buitink toonde zich een echte teamspeler die kijkt naar het collectief. 'Ik vond hem een sterke wedstrijd spelen. Keihard gewerkt voor het team. Eigenlijk had ik veel geluk dat ik hier kon invallen.'

Stapje terug en vooruit

Ondertussen blijft Buitink wachten op zijn kansen en is hij opvallend bescheiden. Tot nu toe speelt hij dit seizoen bij Jong Vitesse. 'Ik wacht op mijn kansen en hopelijk ga ik ze grijpen. Maar het maakt mij niet zo veel uit waar ik mijn minuten ga maken. Ik ben daar niet zo mee bezig. Het liefst natuurlijk wel in het eerste. Maar soms moet je ook een stapje terug doen om er vervolgens weer twee vooruit te zetten', besloot de 18-jarige Nijkerker.