'Ga eens handhaven!', buren van studentenhuizen tegen Nijmegen

NIJMEGEN - Bewoners van studentenrijke buurten in Nijmegen waren woensdagavond massaal naar het gemeentehuis gekomen om hun ongenoegen te uiten over het grote aantal studentenkamers in hun straten. Gevolg van deze zogenoemde verkamering is volgens hen dat de buurt inmiddels onleefbaar is. En de gemeente doet niets aan handhaving, terwijl een groot deel van de panden illegaal verkamerd is.

'Waarom handhaaft de gemeente de eigen regels niet?' Deze vraag van een bewoner uit de Professorenbuurt klonk woensdagavond veelvuldig in vele varianten.

'Niet eens kamernood'

Bewoners vragen zich af hoe het mogelijk is dat er nog steeds vergunningen worden afgegeven aan huisjesmelkers die gewone woonhuizen ombouwen om er zoveel mogelijk studentenkamers in te proppen. 'Terwijl er niet eens kamernood is in Nijmegen', zo riep één van hen. Met alle overlast van dien.

Volgens hen klopt er niets van de beleidsregels die Nijmegen hanteert. Een van de bewoners: 'Als er in het studentenhuis naast mij zes man de trap op lopen mag ik dat niet als overlast ervaren, want dat zogenoemde contactgeluid staat niet in de beleidsregels omschreven.'

'Nijmegen zo liberaal dat je als huisjesmelker goud geld kunt verdienen!'

Een ander kreeg van een verhuurder te horen dat hij juist voor Nijmegen had gekozen in plaats van Arnhem waar hij veel dichter bij woont, omdat die laatste stad het niet zo makkelijk maakt om woonhuizen samen te voegen en vervolgens te verkameren. 'Blijkbaar is Nijmegen zo'n liberale stad dat je hier als huisjesmelker goud geld kunt verdienen.'

'Huizen voor de neus van starters weggekaapt'

Volgens de bewoners omzeilen huisjesmelkers met dat samenvoegen de regel dat huizen onder de 180.000 euro WOZ-waarde niet verkamerd mogen worden. Maar ook zonder die truc verdwijnen er huizen die eigenlijk voor starters bedoeld zijn in het kamerverhuurcircuit. De vrouw uit de Professorenbuurt: 'Ik ken jonge mensen die iets willen kopen, maar de huizen worden voor hun neus weggekocht door investeerders die het geld zo contant neerleggen.' De omgevingsdienst ODRN zou die illegale verkamering moeten tegenhouden maar heeft niet de capaciteit om dat te handhaven.

Veel bewoners vinden de grens van 180.000 euro overigens vreemd gekozen omdat een gemiddeld huis veel duurder is. Veel liever zouden ze een quotum zien van bijvoorbeeld maximaal 10 procent verkamering in een buurt. Maar die regel heeft het in Nijmegen nooit gehaald.

'Ik wil dat ze zich verdikkeme aan de afspraak houden!'

Wel hadden de SP, GroenLinks en D66 voor de verkiezingen allemaal aan de bewoners beloofd dat er flink ingezet zou worden op het tegengaan van illegale verkamering. Maar de bewoners merken er nog niets van. Daarom vatte een bewoner uit Nijmegen-Oost de frustratie nog maar eens samen: 'Ik wil dat ze zich verdikkeme aan de afspraak houden!'

Volgende week gaat de gemeenteraad over de verkamering in debat met verantwoordelijk wethouder Harriët Tiemens.

