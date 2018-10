'Nieuwe auto' met moeder en kind vat al rijdend vlam

BEUNINGEN - Een auto met daarin een moeder en kind heeft woensdagavond vlam gevat tijdens het rijden. Het voorval gebeurde aan de Mandenvlechter in Beuningen.

De bestuurster was aan het rijden toen ze merkte dat de auto afsloeg. Toen ze deze opnieuw probeerde te starten zag ze dat er rook onder de motorkap vandaan kwam. Daarop is ze uitgestapt heeft ze meteen de brandweer gebeld.

Voor zover bekend maken moeder en kind het goed. De vrouw had de tweedehands auto pas vier dagen in haar bezit, hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk.