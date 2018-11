VIDEO: Hobbykip legt bizar ei

'Ik heb al vijftien jaar voor de hobby wat kippen en ik heb vroeger ook op een kippenboerderij gewerkt, maar zoiets heb ik nog nooit gezien', legt Berculo uit, die er een dag later nog steeds een beetje beduusd van is. Het ei is langwerpig en maakt een rare draai.

Bekijk hier de reportage van Omroep Gelderland:

Eileider

Hoe het kan dat het ei zo'n bijzondere vorm heeft weet Berculo niet precies: 'Ik heb er al heel veel reacties op gehad. Er was ook iemand die dacht te weten dat de kip iets aan de eileider moet hebben waardoor deze vorm kan ontstaan. Ik heb werkelijk geen idee, maar bijzonder is het wel.' Wat ze met het ei gaat doen weet Berculo nog niet, om er lachend aan toe te voegen: 'In ieder geval bewaren en misschien kan het een keer naar een museum.'

Foto: Gea Berculo

'In 30 jaar tijd nog nooit gezien'

Eierdeskundige Rick van Emous van de Wageningen Universiteit heeft in zijn 30-jarige carrière veel eieren gezien, maar zo'n bijzonder exemplaar nog niet. Hij zegt dat hij er een boek bij moest pakken om te achterhalen wat er aan de hand is.

Volgens Van Emous gaat het om een kip met een door ziekte veroorzaakt defect aan het legsysteem. In de jaren 40 en 50 kwamen zulke eieren met enige regelmaat voor, maar in Nederland worden kippen al lange tijd tegen de ziekte gevaccineerd.

De kans dat de kip nog eens zo'n bijzonder ei legt, is volgens Van Emous bijzonder klein. Hij verwacht dat de kip sowieso nog slechts één ei legt.