Trick-or-treat: zo viert Gelderland Halloween! Foto: Judith Spanjers Foto: Judith Spanjers

ARNHEM - Het griezelfestijn Halloween is in volle gang. Afgelopen weekend kon je op veel plekken in de provincie al griezelen, maar 31 oktober is de officiële dag voor het verkleedfeest. Heb jij je huis van top tot teen versierd of heb je snoep klaar staan voor de kinderen? Deel je foto!

We hebben al een aantal angstaanjagende plaatjes ontvangen, zoals je hieronder kunt zien. Ben je ook Halloween aan het vieren? App een foto of video naar 06 - 220 543 52 dan plaatsen we de leukste foto's bij dit bericht! Foto: Harm Ebbers Deze foto kregen we van Harm Ebbers. Zo te zien heeft hij een lekker hapje te pakken! In Meteren hebben ze van alles uit de kast getrokken om met de buurt een griezelfeestje te vieren. Foto: Lars Lars stuurde ons deze foto uit Lent: trick or treat! Foto: Judith Spanjers Onherkenbaar toch? In Beuningen pakken ze ook flink uit vanavond! Foto: Meteren Nog een tuin in Meteren waar vanavond een enge clown rondhangt! Foto: Judith Spanjers Niet alleen geschminkte figuren, maar ook het huis moest het ontgelden! 'Het kasteel van de doden' 💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip, opmerking of een foto of video gemaakt? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip, opmerking of een foto of video gemaakt? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: