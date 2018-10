Marcouch noemt beschieten restaurant 'schokkend en onacceptabel'

ARNHEM - Burgemeester Marcouch van Arnhem heeft woensdag een bezoek gebracht aan het beschoten restaurant de Blauwe Hoek. De burgemeester noemt de beschieting 'onacceptabel en schokkend.'

Het restaurant aan de Spijkerlaan werd in de nacht van maandag op dinsdag doorzeefd met kogels.Er vielen geen slachtoffers, maar de buurt is enorm geschrokken. De eigenaar van de Blauwe Hoek is verbijsterd: 'Ik begrijp nog steeds niet waarom dit is gebeurd. Ik denk dat ze het verkeerde adres hebben beschoten. Dit is een vergissing.'

Marcouch noemt het 'logisch' dat de eigenaar en omwonenden zijn geschrokken. 'Het is schokkend om te zien hoe de schutters hebben huisgehouden.' Aldus de burgervader op Twitter. Tegenover De Gelderlander laat Marcouch weten dat de politie 'met man en macht' bezig is de daders te vinden.

Zie ook: