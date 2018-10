Waterstanden blijven problematisch ondanks regenval

TOLKAMER - De waterstanden van de rivieren in Gelderland blijven nog zeker een week zeer laag ondanks regenval in Duitsland en Zwitserland. Dat laat Rijkswaterstaat weten.

Het regende hard in deze landen, maar dat was wel van korte duur. De waterstand zal in de grote rivieren daardoor wel iets stijgen, maar omdat het nu al weer droog is in Zuid-Duitsland en Zwitserland blijft de stand wel heel laag. Rijkswaterstaat verwacht dat de Rijn bij Tolkamer volgende week op 6.70 meter boven NAP staat. De binnenvaart moet bij die stand nog steeds rekening houden met grote hinder.

Historisch lage waterstand

Afgelopen week was de stand op de Rijn al historisch laag, met zo'n 6.50 meter boven NAP. Dinsdag viel er de nodige regen, maar dat was nauwelijks terug te zien in de waterstanden van de Rijn, Waal en IJssel. Alleen de Maas ving wat meer regen op en hier wordt de komende dagen nog wel wat wateraanvoer vanuit de Ardennen verwacht. Scheepvaart op de Maas heeft sowieso minder last van de droogte omdat de waterstand hier wordt geregeld met stuwen en stutten.