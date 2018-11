Voor de beste roomboter amandelstaaf moet je in Gelderland zijn

De beste roomboter amandelstaaf komt dit jaar uit Gelderland. Nummer twee en drie trouwens ook. Bakkerij Van Walderveen is de beste. Deze bakker heeft winkels in Geldermalsen, Buren, Beesd en Waardenburg.

Bakker Dick Geheniau van de winnende banketstaaf is maar wat blij: 'In 2016 waren we ook eerste en nu weer. Het is helemaal mooi dat we een Gelderse top drie hebben. Hoe dat kan? Als Gelderse afdeling van het Echte Bakkersgilde delen we alle kennis. Zo worden we allemaal steeds beter.' De wedstrijd wordt jaarlijks gehouden onder bakkers van het Echte Bakkersgilde.

Het geheim van een goede amandelstaaf zit volgens Geheniau in twee dingen: 'Ten eerste moet je absoluut goede grondstoffen gebruiken, te weten amandelspijs en roomboter. Ten tweede ga je daarna wekenlang oefenen om de beste staaf te maken. Het is echt een ambacht. Omdat een echte amandelstaaf best duur is, moet dat ook. Daar hebben klanten recht op.'

Verslaggever Vera Eisink probeerde de amandelstaaf (de tekst loopt door na de audio):

Op de tweede plaats staat bakkerij Toet in Apeldoorn. Bakkerij Koenen, met onder meer vestigingen in Westervoort, Arnhem en Doesburg, wist plek drie te behalen. Vrijdag krijgen de winnaars officieel de onderscheiding overhandigd.