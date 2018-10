Vitesse klopt Heracles in bekerduel en stoomt door naar achtste finales

ALMELO - Vitesse heeft zich geplaatst voor de volgende ronde van de beker. Heracles werd in Almelo met 2-0 verslagen door de club uit Arnhem. Buitink na rust en Odegaard voor rust scoorden.

Eindstand 0-2

Afgelopen! Vitesse gaat door naar de achtste finales!

89e: Thomas Buitink beslist het hier in Almelo op aangeven van Linssen. Knappe goal. Het is 0-2. Mooi voor de jonge aanvaller die is aangevallen bij Vitesse na rust.

77e: vrije trappen van Kuwas zijn gevaarlijk. Ook nu weer. Eduardo bokst voor de voeten van Dalmau maar die laat de rebound onbenut. Het blijft spannend. Vitesse komt steeds dichterbij de achtste finales.

74e: enorme kans voor Darfalou die faalt oog in oog met keeper Brouwer. Vitesse verzuimt het karwei af te maken. Prachtige assist overigens van Bero.

66e: geweldige pegel van Linssen. De bal ploft er via de onderkant van de lat weer uit. Vitesse heeft pech want de bal was bijna over de lijn. Nog altijd 0-1 in Almelo.

55e: De tweede helft is inmiddels in volle gang. Vitesse houdt nog stand, maar de druk wordt wel wat groter van de thuisploeg die dit seizoen alles nog won op het eigen kunstgras.

Martin Odegaard maakte tot nu toe de enige goal in de bekerclash met Heracles (foto Omroep Gelderland)

40e: Het is 1-0 voor Vitesse. Prachtige goal van Martin Odegaard! Het is zijn eerste als huurling van Real Madrid in dienst van Vitesse.

De coaches van Vitesse op een rijtje. Helemaal links Leonid Slutskiy.

29e: Het golft aardig op en neer in Almelo. Krachtige kopbal van Darfalou, de vervanger van de langdurig geblesseerde Matavz. Brouwer tikt de bal over de lat

Na 25 minuten: Vitesse kreeg de eerste kans via Odegaard. ZIjn schot werd uit de hoek getikt door Brouwer. Daarna was Heracles dichtbij. Eerst na een blunder van doelman Eduardo, maar Kuwas schoot in het zijnet. Even later knalde Peterson net voorlangs.

Onlangs won Vitesse nog ruim in Arnhem in de eredivisie. Het werd 4-0. Heracles is thuis nog zonder puntenverlies.

Opstelling: Eduardo, Karavaev, Doekhi, Clarke-Salter, Clarke; Serero, Bero, Foor; Odegaard, Darfalou, Linssen

Maikel van der Werff is er niet bij vanwege een knieblessure. Danilo Doekhi vervangt hem.

In 2015 was het bekerduel tussen Heracles en Vitesse memorabel. Trainer Peter Bosz werd met een rode kaart weggestuurd door scheidsrechter Makkelie. Vitesse kreeg op het veld ook nog drie keer rood en werd uitgeschakeld na verlenging. Bosz werd geschorst en Vitesse ging bij de tuchtcommissie in beroep.