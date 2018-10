Kinderarts ligt 10 uur lang in een couveuse

NIJMEGEN - 'Wat me vooral opvalt is dat alles hier keihard binnenkomt', zegt kinderarts René Verlaak als hij al zo'n acht uur in een op maat gemaakte couveuse heeft doorgebracht. 'Ik zat er om vijf uur vanmorgen al in en dan is het nog donker. Toen ging ineens het licht aan en daar schrok ik van. Je kunt daar als baby dus niet aan ontkomen.'

Het is druk bij de grote couveuse in het restaurant van het Nijmeegse Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis. Mensen komen af en aan om van Verlaak te horen hoe het is en om geld te brengen. De kinderarts haalt geld op voor All4Small. Een organisatie die wetenschappelijk onderzoek doet voor de allerkleinsten. Verlaak: 'Veel medische wetenschap is gericht op volwassenen, maar we weten weinig over hoe het is voor baby's. Dat onderzoek is heel belangrijk.'

Niet naar de wc

René ligt niet in een luier zoals baby's, maar hij kan de couveuse niet uit om naar de wc te gaan. 'Nee, ik ben er niet uit geweest. Er is een laken over me heen gespannen en toen kon ik hier binnen plassen in een urinoir.' Verder wordt wel geprobeerd het zo echt mogelijk te laten lijken. Zo komt arts-assistent Mattijn van Leur een infuus prikken. Spannend, want Verlaak is zijn supervisor. 'Hij heeft mij geleerd om te prikken en nu mag ik dat bij hem voor een bedrag van vijftig euro, valt mee toch?' lacht Van Leur.

'Moederliefde heb je wel nodig'

Tegen het einde van de tien uur hangt de couveuse behoorlijk vol met vijfjes, tientjes en twintigjes. Verlaak is tevreden. En het liggen in de couveuse is hem niet tegen gevallen. 'Ik dacht vanmorgen: tien uur is best lang, maar het ging aardig. Ik vond het wel eenzaam. Iedereen is van alles aan het doen en ik lig hier maar. Gelukkig kwam mijn moeder langs. Moederliefde heb je toch wel nodig als je in een couveuse ligt.'