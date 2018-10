Gedeputeerde Bieze staat voor dilemma met afvalverwerker Vink

De provincie Gelderland staat voor een dilemma hoe het afvalverwerker Vink moet gaan aanpakken. Gaat de provincie opnieuw een gedoogbeschikking afgeven of gaat ze streng handhaven? Op verzoek van SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren sprak de provincie woensdagmiddag over de mogelijkheden.

Aanleiding voor het debat waren de berichten afgelopen weken over de gedoogvergunning bij afvalverwerker Vink. Vorige week ontstond commotie toen bleek dat die gedoogvergunning verviel, nadat opnieuw overtredingen waren geconstateerd.

Handhaven niet altijd mogelijk

'Het gaat om vertrouwen van burgers in het strak houden van bedrijven die zich niet aan de regels houden. Kunt u daar iets mee in het beleid?',vraagt Maaike Moulijn van de Patrij voor de Dieren aan de gedeputeerde.

De gedeputeerde wil wel strenger zijn voor bedrijven die regels overtreden, maar volgens haar is dat juridisch nogal ingewikkeld. Als voorbeeld haalt ze het bedrijf Vink aan. Na het vervallen van de gedoogvergunning geldt daar nu de oude vergunning. Wanneer overtredingen worden geconstateerd, kan volgens de provinciebestuurder niets gedaan worden, omdat er zicht is op legalisatie door een nieuwe vergunning. Een eigenaar kan in zo'n geval eventuele sancties succesvol aanvechten bij een rechter.

'In het licht van die legalisatie mogen we dat niet. De andere afweging is opnieuw een gedoogbeschikking afgeven, want dat zal het milieu en burgers misschien beter beschermen. U wilt een tandje strenger, maar ik moet me houden aan de regels', houdt gedeputeerde Conny Bieze de Provinciale Staten haar dilemma voor. Binnenkort bespreekt Bieze met haar collega-gedeputeerden hoe het verder moet.

Juist of onjuist geïnformeerd?

Bieze overleefde vorige maand een debat over het gedogen van overtredingen van afvalverwerker Vink. Afgelopen vrijdag kwam naar buiten dat zes dagen voor het debat nieuwe overtredingen waren geconstateerd. Statenleden reageerden boos, omdat ze niets hoorden van de overtredingen.

Voor de PVV staat het vast dat de gedeputeerde tijdens het laatste debat in september niet alle informatie heeft gegeven die ze had. Maar daarover werd het debat woensdag niet gevoerd. Toch liet de gedeputeerde tijdens het debat vallen dat ze in september wel de juiste informatie gegeven aan Provinciale Staten: 'Ik heb u toen de juiste informatie gegeven. Het was namelijk op basis van één toezichtsrapport en toen moest het nog verder onderzocht worden.'

Als het aan de andere oppositiepartijen ligt, wordt daarover later het gesprek gevoerd. 'Ik heb het idee dat we niet volledig zijn geïnformeerd. Ook dinsdag hebben we weer een brief gehad die vragen oproept, maar daar ga ik me de komende tijd in verdiepen' reageert Pieter Plug van de ChristenUnie.