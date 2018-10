SvPO geven docenten honderden euro's beloning voor griepprik

GELDERMALSEN - Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) geven docenten een extra beloning als ze een griepprik bij hun huisarts halen. Docenten krijgen een vergoeding van 405 euro. Daar gaan de kosten van de griepprik nog van af, maar wat docenten overhouden is voor henzelf. SvPO heeft een vestiging met 23 docenten in Geldermalsen.

Volgens woordvoerster Suzan Polet van SvPO variëren de kosten van het halen van de griepprik tussen de 20 en 25 euro. Docenten houden dus zo'n 380 euro over.

'We willen stimuleren dat het gebeurt. In de zorg is het al jaren bezig, maar daar gaat het nog niet heel erg vlotjes. De kosten voor uitval en het missen van lesstof voor leerlingen zijn een veelvoud van deze maatregel', rekent Polet voor.

Nu al laag ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is bij de SvPO is met 3,6% al lager dan het gemiddelde van 4,9% in het onderwijs (cijfers van 2016, bron: CBS). De concentratie van verzuim rond een griepgolf zorgt niettemin voor oplopende werkdruk voor de docenten die niet ziek thuis zijn gebleven.

De beloning voor een griepprik is een experiment. Eind dit jaar wordt bekeken of tenminste een kwart van de docenten van de SvPO heeft meegedaan. Dan wordt het experiment voortgezet. Over twee jaar wordt dan bekeken of het verzuim ten opzichte van het gemiddelde in het onderwijs nog verder is gedaald.