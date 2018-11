Schrijver gaat voor NS-publieksprijs, als postuum eerbetoon aan 'laatste getuige'

Krake is vastbesloten om de in mei overleden 'laatste getuige' een postuum eerbetoon te brengen door de NS publieksprijs te winnen. Daarbij moet hij wel afrekenen met bestsellers als 'Een dagboek van een getuige' van Astrid Holleeder en 'De heilige Rita' van Tommy Wieringa. 'Ik sta 3-0 achter, want de zes officieel genomineerden staan al met hun cover op de site, maar ik ga ervoor.'

En alsof de achterstand nog niet groot genoeg is, kreeg hij van de NS geen toestemming om binnen de poorten van het station stemmen te winnen. 'Dan kan iedereen wel een kraampje opzetten op het station en zijn waar verkopen', laat een woordvoerder van de NS weten. Toch laat Krake zich niet kisten. 'Dit bevestigt mijn underdog-positie, maar dan doen we het gewoon pal voor het station', zegt hij opgetogen.

Dat hij niet zomaar een boek heeft geschreven blijkt wel uit het feit dat er al 40.000 exemplaren van zijn verkocht. Het vertelt het verhaal van Wim Aloserij die tijdens de oorlog in Kamp Amersfoort en vervolgens in twee Duitse concentratiekampen gevangen zat. Om zich heen zag hij mensen één voor één sterven, maar Aloserij hield zichzelf in leven. Aan het einde van de oorlog, toen de geallieerden oprukten, werden 5000 gevangenen van kamp Neuengamme met SS'ers op voormalig passagiersschip Cap Arcona gezet. Het schip werd in de gebombardeerd door de Britse Royal Air Force. Bijna 90 procent van de opvarende kwam direct om. Veel gevangenen die het zinkende schip nog hadden weten te verlaten, werden doodgeschoten door de SS. Uiteindelijk waren er maar enkele honderden overlevenden. Wim Aloserij was één van hen.

Overlevende van drie concentratiekampen en scheepsramp

Begin mei overleed Aloserij op 94-jarige leeftijd. Tot dat moment was hij de laatste nog levende getuige van die scheepsramp. Krake is trots dat hij het verhaal van Aloserij naar voren heeft kunnen brengen en hoopt dat hij de publieksprijs kan winnen en opdragen aan de hoofdrolspeler van het boek. 'Daar vecht ik voor en maak ik me iedere dag hard voor.'

Prijs als eerbetoon

Waar de genomineerde boeken overal met hun cover verbonden worden aan de prijs, moet Krake het allemaal zelf doen. 'Ik ben schrijver, uitgever en promotor van boek tegelijk. Een octopus die met acht armen alles zelf voor elkaar moet zien te boksen', zegt Krake. Zijn enthousiasme en geloof zijn er niet minder om. In bibliotheken, bij boekenwinkels en op andere plekken laat hij stemformulieren achter om zieltjes te winnen. Niet alleen in Twente, maar dus ook in Gelderland. 'Het boek is door Wim onlosmakelijk verbonden met de provincie, dus hopelijk gaan naast alle mensen in mijn omgeving ook de mensen in Lochem en omgeving stemmen.'

Stemmen kan nog tot 17 november.