Arnold neemt na bijna 60 jaar afscheid van Nijmeegse stationsfietsenstalling

NIJMEGEN - Al bijna 60 jaar is hij de uitbater van de Nijmeegse stationsfietsenstalling. Maar vandaag komt er een eind aan. Op zijn laatste werkdag staat de 79-jarige Arnold Jacobs er een beetje onwennig bij. Met pensioen gaan valt niet mee. Ook niet als je al bijna 80 jaar bent.

Het liefst was hij nog even doorgegaan. Maar nu de NS het huurcontract heeft opgezegd, is het wel mooi geweest. Sinds jaar en dag is Arnold een bekend gezicht in de Nijmeegse fietsenstalling. Een dagkaart uitgeven, een OV-fiets inboeken of een reparatie aan een fiets: hij doet het nog steeds met het grootste gemak.

Via zijn vader

Arnold Jacobs begon in 1962 in de fietsenstalling in Cuyk. Zijn moeder was overleden en Albert zegde zijn studie als werktuigbouwkundige op en ging bij zijn vader in de stalling werken. Na Weert en Amsterdam kwam hij uiteindelijk in Nijmegen uit.

Alleen maar gewerkt

Veel klanten begroeten Jacobs even: ze zijn na al die jaren aan hem gehecht geraakt. De fietsenbewaker neemt de felicitaties en complimentjes wat onwennig in ontvangst. Hij heeft zichtbaar moeite met dit afscheid.

'Ik heb mijn hele leven niets anders gedaan dan werken. Wat moet ik nu thuis gaan doen?', vraagt Jacobs zich hardop af. 'Ik kan de ramen gaan lappen en de aardappels schillen. Maar ook mijn vrouw is aan haar vrijheid gewend.

Personeel mag blijven

Toch lijkt de fietsenbewaker in zijn lot te berusten: 'Ik heb een goede regeling getroffen voor het personeel. Na een verbouwing gaat de NS het hier zelf exploiteren. Met mijn personeel; ze mogen blijven.'