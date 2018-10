Deel dit artikel:













Man belandt met auto en aanhanger in sloot Foto: Marco van Deick/Persbureau Heitink

CULEMBORG - Een auto met aanhanger is woensdag in het buitengebied van Culemborg in een sloot beland. De bestuurder raakte daarbij gewond.

Het eenzijdige ongeval gebeurde rond 10.50 uur op de Oude Beesdseweg. De automobilist raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en belandde in het water. Een team van de Reddingsbrigade Culemborg heeft de bestuurder samen met de brandweer van Culemborg uit het water gehaald. Hij is daarna per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. 💬 WhatsApp ons!

