Ook Lochem en Brummen gaan door met PlusOV

LOCHEM - Ook de gemeenten Lochem en Brummen gaan door met PlusOV. Dat werd woensdag bekend. PlusOV regelt het speciaal vervoer - zoals leerlingenvervoer - in negen gemeenten.

PlusOV ligt al jaren onder vuur. Zo geven de chauffeurs PlusOV een 5,2. Ze hebben minder plezier in hun werk en voelen zich soms machteloos. Sinds de afgelopen schoolvakantie lijkt het beter te gaan bij PlusOV, maar het loopt nog lang niet altijd vlekkeloos.

Lochem: veel voordelen

Het college van burgemeester en wethouders van Lochem wil toch door met PlusOV, in ieder geval nog vier jaar. In Lochem is ook de regiecentrale (de planning) van PlusOV gevestigd. De gemeente wil wel dat het vervoer kleinschaliger wordt georganiseerd en dat de dienstverlening verbetert.

Wethouder Henk van Zeijts: 'Het biedt veel voordelen als de vervoerscentrale het doelgroepenvervoer voor meerdere gemeenten blijft uitvoeren. Als gemeente alleen hebben we te weinig slagkracht.'

Voor volgend schooljaar wil de gemeente de aanbesteding voor het routegebonden vervoer anders inrichten: kleinere, lokale partijen krijgen dan de kans om zich in te schrijven, meldt de gemeente.

Dinsdag was al duidelijk dat de gemeenten Epe, Heerde, Hattem en Voorst door willen. Apeldoorn en Zutphen stoppen deels en Deventer helemaal.

